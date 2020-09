Wir - Selfie mit Professor Drosten

Zwischen Glück und Distanz oder: Wie funktioniert ein Kongress mit Hygienekonzept? - Hurra, wir konferieren noch - wer zahlt die Flugschulden fürs Heimholen - Duckmäuser und Duckmäuser - zu viel NRW für Deutschland - hoffen auf den goldenen Herbst - Selfie mit Professor Drosten - Dieses Jahr vielleicht doch eine Grippsechutzimpfung und die spannende Frage: warum benennt die Stadt München eine Straße nach Farrokh Bulsara?

Ein Selfie mit Professor Drosten? - In der 119. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob man einen Kongress mit Hygienekonzept besuchen sollte, ob die britische Höflichkeit besonders ansteckend ist, wer für 44 Millionen Euro ausstehender Flugschulden zahlt, ob die Politik nicht gerade zuviel NRW riskiert, warum ein goldener Herbst so wichtig wäre und ob dieses Jahr nicht vielleicht doch eine Grippeschutzimpfung angeraten ist, plus: ganz große Literatur.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts