Offene Rechte und versteckte Zündler - Was geschah eigentlich am 27. Februar 1933? - Folge 113 des Mutmach-Podcasts.

Und wieder geht das Abendland nicht unter - Sorry, Herr Bundespräsident, das war nichts - offene Rechte und versteckte Zündler - Was geschah eigentlich am 27. Februar 1933? - Was wirklich hilft gegen Nazis (und was nicht) - Maskenpflicht für Demos - Reichsflaggen verbieten? - Raserkarren in die Schrottpresse - Raus aus der Opfer-Story - Frische Luft für Indien - Die Frau mit der Uhrmacherlehre - Ernst Jünger und die Drogen - Gelassenheit und Eleganz sowie die spannende Frage, ob man den Hochzeitstag einfach vergessen darf. Folge 113 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Mahnen, entspannen und einfach mal zum Geschichtsbuch greifen - In der 113. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie viele der Stufenstürmer eigentlich wissen, warum der Reichstag ein so mächtiges Symbol ist, ob offene oder versteckte Nazis gefährlicher sind, ob wir Reichsflaggen verbieten sollten, warum die Esoteriker auf einmal aufheulen und ob das Abendland mal wieder untergegangen ist, empfehlen radikale Rezepte gegen Raser, freuen sich verhalten auf den Hochzeitstag (Der wievielte eigentlich?) und schenken sich natürlich wieder nichts, plus: Ernst Jünger, die Drogen und eine weitere erotische, aber leider viel zu kurze Literaturlesung.

