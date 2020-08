Wir - Harry Krishna, hol schon mal den Wagen

Hat „Harry Krishna“ was mit Derrick zu tun? - Wie fühlt sich die Corona-Demo von innen an? - Folge 112 des Mutmach-Podcasts.

Hat „Harry Krishna“ was mit Derrick zu tun? - Wie fühlt sich die Corona-Demo von innen an? - War das Disco-Hemd eine gute Entscheidung? - Schimpfe für Maskenträger - sehr weiß, sehr verletzt, sehr undivers - Beweis des Dunning-Kruger-Effekts - wie in einem Phantasy-Spiel - Schulterschluss mit Polizei - Esoterik-Muttis - zum Ausgleich eine Extraportion Literatur und ein Lob des Schuppentiers. Folge 112 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Wie gut muss es einem Land gehen, dass sich solche Demos leisten kann - In der 112. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was die Demonstrierenden zusammenhält, warum sich der Auflauf so seltsam freudlos anfühlt wie ein Mittelaltermarkt, weshalb keinerlei Originalität zu beobachten ist, weshalb dieses „Früher“ so attraktiv zu sein scheint, wieso ein Aluhemd fast so gut ist wie ein Aluhut, warum die Maske so verhasst ist, ob "Harry Krishna“ ein Kumpel von John Lennon war und detoxen sich mit einer Extraportion Weltliteratur.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

