Wir - Liegestütze für Maskengegner

Das große Wochenendspezial zum Thema Sinn - Spaß allein genügt nicht - ein gewagtes Experiment - Sinn als Lebensaufgabe - Ich, Wir, Alle - Spiegel zur Seele - dem Herzen mehr Raum geben - der verdammte innere Rechenschieber - 17 Liter Botox zum Frühstück - Botox zum Frühstück - Adam und die Rennautos - die Lust am Geben plus: das PURE-Modell der Positiven Psychologie. Folge 111 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Früher haben wir nach Gold gesucht, heute nach Sinn - im großen Wochenendspezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost zum Thema Sinn testen die Schumachers ein neues Modell, um den Sinn in ihrem leben zu messen, fragen sich, wo die Spaßgesellschaft geblieben ist, überlegen, ob Verantwortung weiter reichen muß als bis zur Kühlschranktür, warten gemeinsam auf das Erwachen, versuchen sich in ihrer Andersartigkeit zu akzeptieren (nicht so leicht), blicken kurz mal in den Spiegel zur Seele und lassen dem Herzen endlich mehr Raum. Plus Geburt eines neuen Verbs: „planetieren".

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts