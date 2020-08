Wir - Liegestütze für Maskengegner

Beißhemmung und blaues Auge - öffentliches Schämen - plus: eine Extraportion Kultur: Folge 110 des Mutmach-Podcasts.

Liegestütze und Kloputzen für Maskengegner - Beißhemmung und blaues Auge - öffentliches Schämen - Freiheit für Wildschweine - Wem gehört der Wald? - Sind Bayern resilienter? - Lust am Schmerz - Corona-Stress - Panik vorm nächsten Lockdown - Frauen haben’s schwerer - wie viel Angstmache verträgt der Mensch? - plus: eine Extraportion Kultur. Folge 110 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Corona-Leugner ändern ihre Meinung, wenn Angehörige plötzlich auf der Intensivstation liegen - In Folge 110 ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Bußgelder einheitlich sein sollten, wie viele Warnungen die Bürger unbeschadet ertragen, ob öffentliches Beschämen eine angemessene Disziplinierungsmethode ist, warum Frauen in C-Zeiten mehr leiden, weshalb Männer sich immer prügeln müssen (sogar Vater und Sohn), und ob die Süddeutschen wirklich krisenfester sind als die Nordlichter. Plus: literarisch wertvolle Lesung mit erotischer Stimme.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts