Wir - Raus aus dem täglichen Drama

.Und jeden Tag geht die Welt wieder unter - das große Wochenendspezial zum Drama, der Neigung, den Alltag in eine dauernde Katastrophe zu verwandeln: Hurra, ich bin Opfer - Aristoteles und die Katharsis - alle sind gegen mich - Goethes Drama-Queen Werther - das Leben als Netflix-Serie - die Rüden - Iris Berben und das Teenie-Drama - Opfersein schafft Aufmerksamkeit - warum Meditation hilft - Hundeschule für den Gatten - der Ehe-Sisyphos plus: die extrem wirkungsvolle Universums-Therapie. Folge 108 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

„Manchmal nervst Du echt mit Deinem dauernden Drama" - In Folge 108 ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, welche Dramen sie seit Jahren aufführen, warum das Opfersein so verlockend ist, wie sich Resilienz gewinnen läßt, warum Storytelling in die Irre führt, wie sich der Marlene-Dietrich-Fimmel überwinden lässt, warum unsere Gesellschaft einen übertriebenen Opferkult pflegt, warum die Hollywoodisierung des Alltags so anstrengend ist, warum Demut und Katharsis helfen und weshalb der mutigste Satz unserer Tage lautet: Mir geht´s gut

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

