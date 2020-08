Wir - Die Rave-Patrouille

Berlin bei Nacht: Wie dicht sind sie wirklich? - Die große Rave-Recherche - Wo die illegalen Parties steigen - getestete Heimkehrer - Anmache in C-Zeiten - Tote Hosenheide - der Hit: Urlaub zuhause - übervölkert, übernutzt, aggressiv - Bäume gießen - Verzichten üben - Intervalle im Homeoffice und: vielleicht doch ins Berghain? Folge 106 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Wie viele illegale Raves gibt es wirklich? In Folge 106 ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wieviel Risiko das Tanzen birgt, ob eine Rave-Recherche wirklich sinnvoll ist, ob man sich auf der Tanzfläche anquatschen lassen darf, wie Sprintintervalle im Homeoffice funktionieren, ob sich der Freundeskreis neu sortiert, ob Urlaub zuhause wirklich eine gute Idee war, warum Müll sammeln besser ist als über Müll meckern, und üben sich angesichts steigender Zahlen in einer neuen Vorsicht. Plus Verlosung.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

