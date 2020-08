Wir - Der schleichende Corona-Stress

Spüren Sie auch diese schleichende Erschöpfung? Ist das der Corona-Burnout? War Fips Asmussen ein chauvinistischer Rassist? Herrscht in unserem Bildungssystem die organisierte Verantwortungslosigkeit? Wer würde sich von Russen impfen lassen? Und: Lasst die Nase unter der Maske, Leute! Folge 104 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

"Du bist eine Sicherheitsfanatikerin“ - In Folge 104 ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost sorgen sich die Schumachers um Stadtbäume, fragen sich, welches Land einen vertrauenswürdigen Impfstoff anbieten könnte, entdecken Anzeichen eines Corona-Burnouts, fragen sich, wer heute noch Heinrich von Kleist braucht, bemerken eine organisierte Verantwortungslosigkeit in der Bildungspolitik, überlegen, ob man einen Chauvi wie Fips Asmussen feiern darf, lassen Insterburg&Co hochleben, entdecken in Armin Laschet den neuen Söder und glauben, dass ein Alkoholverbot für eine Revolution in Berlin sorgen könnte.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

