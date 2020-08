Wir gegen Corona - Techno oder Softporno?

Ich kann das nicht - Ich genüge nicht - Ich darf das nicht - Ich muß - Ich brauche unbedingt - Ich habe das nicht verdient: Im großen Wochenend-Spezial zum Thema Mindfuck wird erklärt, wie wir Gedanken, die uns immer wieder nerven, elegant transformieren und die lästige Selbst-Sabotage endlich beenden. Folge 102 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Die sieben Arten der Selbst-Sabotage: Im Großen Wochenende-Spezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost kümmern sich die Schumachers um den Mindfuck, also die Kunst, sich gerade in Krisenzeiten selbst so klein wie möglich zu machen, fragen sich, wie wir aus den Gedankenschleifen herauskommen, lösen gedankliche Handbremsen, springen ab vom Gedankenkarussell, verraten das mentale Erfolgsgeheimnis von Toptriathlet Jan Frodeno und erklären auch noch, wie

entspannte Männlichkeit (gibt’s die überhaupt?) funktionieren kann.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

