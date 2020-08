Wir gegen Corona - Techno oder Softporno?

Techno oder Softporno? - Hobbykomponisten aufgemerkt - Wer wird Jingle-Queen? - Ist 297 eine mystische Zahl? - Klicken hilft der Partnerschaft - Biokuchen schlägt auf den Magen - Was die rechten den Linken geklaut haben - das Geisterhotel - Lust am Verändern und eine eklige Operation in Sicht. Folge 101 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

In der 101. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob der zackige Techno-Jingle attraktivster ist als der verträumt Erotische, freuen sich über ihre herrliche Normalität, fürchten für das neue Schuljahr wenig neue Impulse, wollen lernen, mit der Welt besser klarzukommen, appellieren an alle Hammondorgel-Spieler, halten Biokuchen für überbewertet (einer von beiden jedenfalls), weisen auf den Luxus hin, wenn eine Demokratie sich das Lügen leisten kann und fragen sich, ob 297 wirklich eine mystische Zahl ist.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

