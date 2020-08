Wir- Denk an die Fakten, Schatz

Was machen 100 Folgen Corona-Podcast mit einem Menschen? - Rot? Weiß? Oder Rosé? - Sind 17 000 Irre auf 83 Millionen Bürger nicht eine gute Quote? - Wie sperrt man den inneren weißen Mann weg? - Warum wir häufiger in die Wolken gucken sollten? Folge 100 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

In der Jubiläumsfolge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Rotweintrinker, Weißweintrinker oder Rosétrinker die besseren Menschen sind, wie sie ohne Podcast durch die C-Zeit gekommen wären, was Sonnenbrand in delikaten Körperregionen anrichtet, rätseln über den geheimnisvollen dritten Gast, der nicht gekommen ist, sperren den inneren alten weißen Mann weg, zählen Tiger, wollen häufiger in die Bäume gucken und finden, dass 17 000 Irre auf 83 Millionen Bundesbürger eine ganz gute Quote sind, aber zu viel Aufmerksamkeit bekommen.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts