Wir gegen Corona - Drosten, der alte Punk-Professor

Punk-Professor Drosten - mit einem Fuß im Vulkan - Wie steht der Irokese? - Boris macht den Joschka - Schweinchen für die Handtasche - zweite Welle und neues Schuljahr - Wildschweine sind die Möwen des Waldes - Wer dreht durch beim zweiten Lockdown? und ein wirklich überraschendes Geständnis von Premier Johnson.

In der 98. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie viel Punk in Professor Drosten steckt, ob Zucker, Eiweiß oder Tapetenkleister den perfekten Irokesen zaubert, warum Wildschwiene die Möwen des Waldes sind, wer sich eigentlich noch streng an alle, also wirklich alle, Corona-Regeln hält, ob Kontaktsport wirklich nötig ist, wie groß die zweite Welle bereits angeschwollen sein mag und ob Boris Johnson jetzt wirklich den Joschka Fischer macht

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts