Vier Flaschen: Folge 98 mit Thomas Imbusch und Sophie Lehmann

Thomas Imbusch und Sophie Lehmann leiten das Gourmet-Restaurant 100/200 in Hamburg: Was tun, wenn einem Gast das Essen nicht schmeckt? Und wie verhält es sich mit dem Trinkgeld in gehobener Gastronomie? Darüber und über viele anderen Themen wird in dieser Folge des Weinpodcasts "Vier Flaschen" gesprochen - natürlich mit exzellenter Weinbegleitung, ausgesucht von den Gästen.