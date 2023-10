Tobias Blasius: „Wie Quengelware an der Kasse“

Tobias Blasius hat ein Buch über den Mann geschrieben, den Olaf Scholz einmal als „Amateur im Kostüm eines Ministerpräsidenten“ bezeichnet haben soll und von dem in den vergangenen Wochen immer öfter die Rede war, wenn es darum ging, wer Scholz‘ Gegenspieler als Kanzlerkandidat der CDU/CSU werden könnte. „Der Machtwandler“ heißt das Porträt über Hendrik Wüst, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, „der ein bisschen so ist wie die Quengelware kurz vor der Supermarktkasse: Man greift irgendwie zu, ohne genau zu wissen warum eigentlich.“ Wüst sei ein idealer Hoffnungsträger für seine Partei: „Wenn es darum geht, in der Union jemanden zu finden, der alle zentralen Wurzeln wässern kann, also das Christlich-Soziale, das Konservative und das Liberale, wird man nicht so viele Personen finden wie Hendrik Wüst. Der ist für alle irgendwie anschlussfähig, der kann links wie rechts, wie man im Fußball sagt.“