Richter und Denker Niewiedzial: So läuft es mit der Integration in Berlin

Berlin. Es ist eine Aufgabe, die ihr ein Herzensanliegen ist: Seit 2019 ist Katarina Niewiedzial die Integrationsbeauftragte des Berliner Senats. Die gebürtige Polin kam im Alter von zehn Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland – zunächst nach Bremerhaven, später zum Studium nach Berlin. Und die Herausforderungen sind gewaltig.

Im Podcast „Richter und Denker“ erzählt die 44-Jährige, wie das so läuft mit der Integration in Berlin, was die größten Probleme sind und warum sie Willkommensklassen skeptisch sieht.

Hören Sie doch mal rein!

Alle Podcasts der Berliner Morgenpost in der Übersicht