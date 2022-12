Katja Karger: DGB-Chefin über Frauen in Führungspositionen

Berlin. Katja Karger kennt Berlin sehr gut, denn sie hat in der Stadt studiert und gearbeitet, bevor sie DGB-Chefin in Hamburg wurde. Nach acht Jahren in der Hansestadt kehrte Katja Karger zurück und ist seit Anfang des Jahres DGB-Chefin in Berlin und Brandenburg.

Was Berlin von Hamburg unterscheidet, welche Probleme die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Region Berlin-Brandenburg haben und warum eine Frau anders führt als ein Mann, darüber spricht die 53-Jährige im Podcast „Richter und Denker“.

