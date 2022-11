Podcast Sebastian Stietzel: Die Berliner Unternehmen sind in Not

Berlin. Er ist erst seit wenigen Monaten im Amt: Sebastian Stietzel wurde im Juni diesen Jahres zum neuen Präsidenten der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) gewählt.

Im Podcast „Richter und Denker“ gibt der 42-Jährige Auskunft, warum er sich Sorgen um die Berliner Unternehmen macht, was er vom Weiterbau der Stadtautobahn A100 oder auch der Fußgängerzone Friedrichstraße hält und was er von den möglichen Neuwahlen in Berlin erwartet.

