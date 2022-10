Richter und Denker: Werner Graf, Chef der Grünen-Fraktion

In Berlin stehen die Zeichen auf Wahlkampf: Wahrscheinlich wird es Anfang 2023 zu Neuwahlen kommen, denn das Berliner Verfassungsgericht hält nach einer vorläufigen Einschätzung die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) für ungültig. Was das für die rot-grüne-rote Regierung bedeutet, wer die Verantwortung für das Debakel trägt und was sich in Berlin dringend ändern muss, darüber spricht der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf im Podcast „Richter und Denker“ mit Chefredakteurin Christine Richter. Hören Sie doch mal rein!