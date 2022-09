Richter und Denker: Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg

Er kennt sich bestens in der Berliner Wohnungspolitik aus: Ingo Malter (61) ist seit zwölf Jahren Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land in Berlin und wünscht sich, dass die Stadt weiter wächst. Im Podcast „Richter und Denker“ erklärt Malter, warum das Bündnis für mehr Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen in Berlin ein Erfolg werden kann, was er von Enteignungen großer Wohnungsunternehmen hält und wie junge Menschen, die nach Berlin kommen wollen, noch eine Wohnung in der Stadt finden. Hören Sie doch mal rein.