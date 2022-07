Richter und Denker: Marc Schreiner, Krankenhausgesellschaft

Marc Schreiner ist nicht nur Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, sondern auch der Mann, der am 22. März 2016 zwei Terror-Bombenanschläge in Brüssel überlebt hat.

Im Podcast „Richter und Denker“ berichtet der 47-Jährige von den dramatischen Ereignissen in Brüssel, wie sich sein Leben verändert hat – und von den aktuellen Herausforderungen für die Krankenhäuser in Berlin und Deutschland. Denn die Inflation und die steigenden Energiepreise bringen auch viele Berliner Kliniken in große Not.

Hören Sie doch mal rein.