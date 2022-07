Neukölln – das ist einer der vielfältigsten Bezirke in Berlin, aber auch einer mit vielen Problemen.

Martin Hikel (SPD) ist seit vier Jahren Bezirksbürgermeister in Neukölln und verrät im Podcast „Richter und Denker“, warum er nicht wegguckt, wieso die Bildungsfragen so sehr im Vordergrund stehen, was man gegen die Clan-Kriminalität unternehmen muss und mit welchen zwei Worten er Neukölln am besten beschreiben kann.

Hören Sie doch mal rein.