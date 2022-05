Richter und Denker: Ulrike Gote, Gesundheitssenatorin Berlins

Ihr Senatsressort ist riesig und wichtig: Ulrike Gote ist seit fünf Monaten Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Berlin.

Im Podcast „Richter und Denker“ verrät die Grünen-Politiker, wie sie den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie in Berlin einschätzt, warum die Impfpflicht ihrer Meinung nach das richtige Instrument ist und was sie gegen die Investitionsstau an den Berliner Kliniken und auch an den Universitäten machen will.

