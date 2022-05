Die Wohnungsnot ist groß, der Senat will in den nächsten Jahren rund 200.000 neue Wohnungen bauen. Doch wie soll das gehen, wenn in den letzten beiden Jahren die selbst gesteckten Ziele schon verfehlt wurden? Und was rät der Stadtentwicklungssenator einer jungen Familie, die nach Berlin ziehen will?

Über diese Fragen habe ich im Podcast „Richter und Denker“ mit Senator Andreas Geisel (SPD) gesprochen – hören Sie doch mal rein, oder abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.