Richter und Denker: Innensenatorin Iris Spranger

Sieben Jahre lang war er Regierender Bürgermeister in Berlin, nun ist er Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion: Ob er das Rote Rathaus vermisst, warum er ein großes Wahlkreis-Büro in der Bleibtreustraße in Charlottenburg eingerichtet hat und wie er als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss die Ukraine-Politik der Bundesregierung bewertet, darüber habe ich mit Michael Müller im Podcast „Richter und Denker“ gesprochen. Natürlich ging es auch um Alt-Kanzler Gerhard Schröder (SPD).

Hören Sie einfach mal rein – oder abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen.