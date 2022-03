Wirtschaftssenator Stephan Schwarz bei "Richter und Denker"

Am 1. April tritt sie ihr Amt offiziell an: Professorin Geraldine Rauch ist die neue Präsidentin der Technischen Universität in Berlin.

Warum sie für diesen Posten kandidiert hat, was sie an der TU Berlin anders machen will und wann die Studentinnen und Studenten wieder in die Hörsäle zurückkehren – darüber habe ich mit der 39-jährigen Hochschul-Präsidentin im Podcast „Richter und Denker“ gesprochen. Sie verrät natürlich auch, was ihr Lieblingsort in Berlin ist.

Hören Sie doch mal rein – oder abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.