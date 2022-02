Carola Zarth, Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, zu Gast im Podcast "Richter und Denker"

Sie hat das Amt im Mai 2019 von Stephan Schwarz, dem heutigen Wirtschaftssenator in Berlin, übernommen: Carola Zarth ist seit knapp drei Jahren Präsidentin der Handwerkskammer in Berlin und weiß, was vielen kleinen und mittleren Handwerksbetriebe brauchen.

Zarth, die eine Kfz-Werkstatt leitet, erzählt im Podcast „Richter und Denker“, wie man Nachwuchs fürs Handwerk gewinnt, wie sich die Unternehmen klimaneutral aufstellen, warum es mehr Schornsteinfegerinnen gibt und welches Problem den Betrieben am meisten zu schaffen macht.

