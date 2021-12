Richter und Denker: Karsten Homrighausen

Silvester, das ist Groß-Einsatztag für die Berliner Feuerwehr. Auch in diesem Jahr, obwohl an 56 Orten in Berlin das Böllern offiziell verboten ist.

Was er von der bevorstehenden Silvesternacht erwartet, wie groß die Sorgen vor der Omikron-Variante sind und wie sich der Alltag der Berliner Feuerwehr-Leute durch die Corona-Pandemie verändert hat, darüber habe ich mit Landesbranddirektor Karsten Homrighausen im Podcast „Richter und Denker“ gesprochen.

Hören Sie doch mal rein – oder abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen.