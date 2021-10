Richter und Denker: Alexandra Knauer, Unternehmerin

Es ist ein Hidden Champion in der Berlin – die Firma Knauer Wissenschaftliche Geräte GmbH in Zehlendorf. Kürzlich kam sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorbei, nachdem Geschäftsführerin Alexandra Knauer sie eingeladen hatte. Merkel sagte, dass das Unternehmen, das jetzt auch in die Produktion der Corona-Impfstoffe eingebunden ist, zu den Juwelen im Mittelstand gehöre.

Im Podcast „Richter und Denker“ habe ich mit Alexandra Knauer über ihr Unternehmen, die Firmengeschichte und die Perspektiven gesprochen.

Hören Sie doch mal rein – und abonnieren Sie den Podcast gerne, damit Sie keine Folge mehr verpassen.