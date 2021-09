Richter und Denker: Rabbiner Yehuda Teichtal

Er ist ein Mensch, der an das Gute im Menschen glaubt, der stets positiv denkt: Rabbiner Yehuda Teichtal, der 1996 mit seiner Frau von New York nach Berlin kam und hier als Teil der Jüdischen Gemeinde den Chabad-Seitenzweig etablierte. Sein großes Projekt ist der Jüdische Campus, der derzeit in Wilmersdorf entsteht. Wie groß ist die Gefahr durch den zunehmenden Antisemitismus? Kann man seine Tochter, die an der Halskette sichtbar einen Davidstern trägt, problemlos in Berliner Bezirke schicken? Und was tun gegen Antisemitismus?

Darüber habe ich mit Rabbiner Teichtal im Podcast „Richter und Denker“ gesprochen. Hören Sie doch einmal rein.