Die FDP liegt in Umfragen knapp hinter der SPD, zumindest auf Bundesebene. Auch in Berlin würden die Liberalen die Fünf-Prozent-Hürde locker überwinden. Wie ist die Lage bei den Liberalen? Mit welchen Themen will die FDP bei den Wählern punkten? Und welche Koalition strebt sie im Bund und in Berlin an?

Darüber habe ich mit dem FDP-Schatzmeister Harald Christ, der auch Unternehmer in Berlin ist, im Podcast „Richter und Denker“ gesprochen.

Hören Sie doch mal rein.