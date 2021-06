Vor einer Woche hat sie überraschend ihren vorzeitigen Rückzug erklärt: Beatrice Kramm, Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), will im September ihr Amt aufgeben.

Warum sie, immerhin erste Frau an der Spitze der Berliner IHK, nicht weitermachen will, wie es um die Berliner Wirtschaft nach 16 Monaten Corona-Pandemie bestellt ist und was das „Traumschiff“ ihr bedeutet, hat Beatrice Kramm mir im Podcast „Richter und Denker“ verraten.

Hören Sie doch mal rein.