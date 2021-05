Die Grünen liegen in den Umfragen weit vorn, im Bund, aber auch in Berlin. Also alles richtig gemacht?

Über die Politik der Grünen in den vergangenen Jahren, über die Spitzenkandidatinnen, die sie beide sehr gut kennt, aber auch über die Folgen aus dem Mietendeckel-Urteil oder das BVG-Zwangsticket habe ich im Podcast "Richter und Denker" mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek gesprochen.

Hören Sie doch mal rein.