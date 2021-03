Richter und Denker: Yoram Roth, Unternehmer

Berlin. Er hat viel vor in Berlin: Der Unternehmer Yoram Roth kaufte vor zwei Jahren das Traditionslokal „Clärchens Ballhaus“, das er aufwendig sanieren und dann als Tanzlokal, für Konzerte und Workshops wieder eröffnen will. Auch ein Museum für Fotografie möchte der 52-Jährige in Berlin – im neuen Tacheles in Mitte ‑ eröffnen.

Über seine Pläne und sein Leben in New York und Berlin habe ich mit Yoram Roth im neusten Podcast „Richter und Denker“ gesprochen.

Hören Sie doch mal rein.

Kommen Sie gut in den neuen Tag.