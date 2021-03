Richter und Denker: Monika Herrmann

Berlin. Stabwechsel in Friedrichshain-Kreuzberg: Nach sieben Jahren als Bezirksbürgermeisterin in Friedrichshain-Kreuzberg, nach 15 Jahre als Bezirkspolitikerin tritt Monika Herrmann (Grüne) nicht mehr an – und kandidiert im September für das Abgeordnetenhaus.

Warum sie das macht, welche Ziele sie verfolgt und welche Fehler der Bezirk beim Görlitzer Park oder der Rigaer Straße gemacht hat, darüber habe ich mit Monika Herrmann in dem Podcast „Richter und Denker“ gesprochen.

Hören Sie doch mal rein.