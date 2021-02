Berlin. In Umfragen liegt die Berliner FDP bei sechs bis sieben Prozent. Doch die Liberalen haben große Pläne: Sie wollen nach der Abgeordnetenhauswahl am 26. September mitregieren.

Warum die FDP in der Verkehrs- und Baupolitik umsteuern und am Tempelhofer Feld eine Randbebauung zulassen will, darüber habe ich mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten Sebastian Czaja im Podcast „Richter und Denker“ gesprochen. Hören Sie doch mal rein.

