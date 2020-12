Berlin. In knapp einem Jahr wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.

Die Grünen schicken Bettina Jarasch (52) als Spitzenkandidatin in die Wahl, eine kleine Überraschung. Was hat sie vor? Wie steht sie zu einem BVG-Zwangsticket? Und was ist mit dem Tragen eines Kopftuchs? Soll das Lehrerinnen erlaubt sein? Darüber und über andere Themen habe ich im Morgenpost-Podcast „Richter und Denker“ mit Bettina Jarasch gesprochen. Hören Sie doch mal rein.​