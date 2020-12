Berlin. Er ist eröffnet, Passagiere kommen an und fliegen von ihm ab. Der BER ist endgültig ans Netz gegangen. Der City-Airport Tegel (TXL) ist Geschichte. In Zeiten einer schlimmen Pandemie bekommt Berlin-Brandenburg mit vielen Jahren Verspätung seinen Flughafen.

Im neuen Podcast „Richter & Denker“ spricht Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup über Flugreisen in Corona-Zeiten und verrät, was er an Tegel vermisst und am BER am liebsten mag.