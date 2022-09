Hundenamen im Wandel der Zeit

Wie Ihnen Ihr Lieblingssong oder ein leckerer Cocktail bei der Namensfindung für den Vierbeiner helfen können und was sich hinter dem Namen "Rinti" verbirgt, darüber plaudern wir heute bei Picofello! Verzeihen Sie uns, wenn es mal etwas rauscht oder klackert - wir sind (noch) keine Podcast-Profis, aber wir arbeiten dran.Welche Haustiernamen besonders angesagt sind und was der Name Ihres Tieres über Ihre Persönlichkeit verrät, das können Sie in unseren zahlreichen Artikeln herausfinden. Die finden Sie gebündelt auf unserer Haustier-Themenseite: https://www.bildderfrau.de/familie-leben/haustiere/ Die ganze Geschichte, die sich hinter den Namen "Rinti" verbirgt, finden Sie auf der Webseite: https://www.rinti.de/ Die ausführlichen Ergebnisse der Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover können Sie sich hier ansehen: https://www.diepresse.com/5571101/huendin-emma-katze-lilly-tiernamen-werden-kindernamen-immer-aehnlicher Bei Fragen, Anregungen und Wünschen schreiben Sie uns gern eine Mail an picofello@funkemedien.de.