Folge 57 - New Work Now #57 Björn Steiner | Über den Work-Life Space BRAINHOUSE247

Weltweit gibt es mittlerweile über tausend Co-Working Möglichkeiten und auch in Deutschland werden sie immer beliebter. Auch das Unternehmen BRAINHOUSE247 mit Sitz in Hannover Laatzen ist ein Co-Working-Space, aber kein gewöhnlicher. Denn durch verschiedene Elemente und Angebote will das Unternehmen einen Work-Life Space schaffen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. COO Björn Steiner ist heute zu Gast bei New Work Now und erzählt euch in dieser Folge mehr über das Konzept von BRAINHOUSE247, ob weitere Standorte geplant sind und wie ihn sein beruflicher Werdegang beim Aufbau einer neuen kreativen Arbeitswelt unterstützt. Viel Spaß!

