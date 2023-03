Folge 33 - New Work Now

Folge 33 - New Work Now #33 Céline Flores Willers | Über Branding von Menschen

Céline Flores Willers ist mehrfache LinkedIn Top Voice, Gründerin und CEO von The People Branding Company und Co-Founderin des Unternehmens MerryLoo. Ihr fragt Euch wahrscheinlich, wie Céline es schafft, all ihre Aufgaben unter einen Hut zu bringen? Genau das erzählt sie Euch heute. Neben dem Aufbau und dem Konzept von The People Branding Company gibt sie Euch Einblicke in ihre bisherigen Learnings und verrät, welche LinkedIn-Trends uns im Jahr 2023 erwarten werden. Freut Euch auf ein energiegeladenes Gespräch mit Céline Flores Willers und vielen weiteren interessanten Themen!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

