Folge 19 - New Work Now #19 Tim Jäger | Über die Überwindung von Pain Points

Tim Jäger hat es sich im Jahr 2017 zur Aufgabe gemacht, New Work bei dem Großkonzern Janssen Cilag GmbH einzuführen. Herausforderungen und ganz neue Aufgaben kamen dabei auf ihn zu. Angefangen hat damals alles mit der Auflistung der Pain Points und schließlich haben verschiedene Elemente dazu geführt, dass seine Mission Gestalt annahm. Wie das Ganze damals begonnen hat, welche Hacks er für Euch hat, wenn ihr New Work ebenfalls in Euren Unternehmen groß machen wollt, und welche großen Ziele er noch vor sich hat, erzählt er heute bei New Work Now. Viel Spaß!