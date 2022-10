Folge 13 - New Work Now

Folge 13 - New Work Now Felicitas Birkner, Maren Haimhof, Dr. Holger Schmidt und Dominique René Fara | Über ein besonderes Projekt im Personalwesen, Co-Creation und den digitalen Wandel - Teil 1

Felicitas Birkner, Maren Haimhof, Dr. Holger Schmidt und Dominique René Fara haben alle etwas gemeinsam: Sie schreiben zusammen mit vielen weiteren Personaler:innen ein Buch. Vier spannende und schlaue Köpfe hatten so einiges zu berichten, sodass ihre Erfahrungen und ihr geballtes Wissen in zwei Folgen erscheinen werden. Heute erfahrt ihr, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam, welche Schwerpunkte sie in ihren jeweiligen Kapiteln aufgreifen und wie relevant die Digitalisierung für das Personalwesen ist. Freut Euch also auf einen umfassenden Einblick in ihr Herzensthema und seid auf Teil 2 gespannt!