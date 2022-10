Ariel Oscar Greith I Über die Leidenschaft zur Kunst und Freiheit im Berufsleben

Folge 07 - New Work Now

Diplomfotograf und heutiger Creative Director des Unternehmens MISS GERMANY STUDIOS Ariel Oscar Greith ist so vieles, aber definitiv nicht langweilig. In der heutigen Folge ist er zu Gast und nimmt euch auf seiner Reise als freischaffender Künstler mit. Zugleich werden euch Einblicke in sein Arbeitsmodell gewährt und was hinter seinem Zitat „Das Fischstäbchen für die Kunst” bedeutet. Seid auf eine lebhafte Unterhaltung gespannt, die euch so einige persönliche Ratschläge mit auf den Weg geben wird.