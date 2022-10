Folge 05 - New Work Now

Folge 05 - New Work Now Was bedeutet New Work?

“New Work ist so individuell wie wir Menschen”, so Kira Marie und es zeichnet so vieles aus. Daher wird in der heutigen Folge neben der Entstehungsgeschichte auch der Hype um New Work erläutert. Auch praktische Unternehmensbeispiele erwarten Dich und Kira Marie gibt Euch Tipps mit auf den Weg, wie New Work gelebt werden kann.