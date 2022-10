Folge 04 - New Work Now

Folge 04 - New Work Now Janna Linke I Über flexible Arbeitsmodelle, Female Empowerment und Selbsterfüllung im Job

In der aktuellen Folge begrüßt Gastgeberin Kira Marie Cremer die ntv Redakteurin, Podcasterin und LinkedIn Top Voice Janna Linke. Die beiden sprechen über Female Empowerment, flexible Arbeitsmodelle und Jannas ganz persönliche Journey hin zu einem Modell, in dem sie ihre Leidenschaften nicht nur in einem 9 to 5 Arbeitsverhältnis, sondern auch darüber hinaus in zusätzlichen Projekten lebt.