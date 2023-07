Hertha BSC startet am Sonnabend in die 16. Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Macht eine Bestandsaufnahme: der Podcast.

Podcast Immer Hertha – Zeitreise in die Zukunft

Berlin. Kaum zu glauben, aber wahr. Am Sonnabend startet die neue Saison in der Zweiten Liga. Nach einer kurzen Vorbereitung mit etlichen Nebengeräuschen wird es also auch für Hertha BSC ernst – im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf.

Wie der sportliche Status quo der Mannschaft von Trainer Pal Dardai ist? Und welche personellen Probleme noch gelöst werden müssen? Darüber spricht Morgenpost-Sportredakteurin Inga Böddeling mit Hertha-Kenner Uwe Bremer in der neuen Folge des "Immer Hertha"-Podcasts.

Außerdem geht’s um den neuen Sanierungsstab beim blau-weißen Hauptstadtklub, um Ex-Investor Lars Windhorst, der neue Details zu seinem Verlustgeschäft mit Hertha preisgegeben hat, und um den großen Vergleich zwischen der letzten Zweitliga-Saison 2012/13 und der bevorstehenden Spielzeit – inklusive überraschender Parallelen.

Viel Spaß beim Reinhören!