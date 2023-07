Immer Hertha – Sommertour Vol. 3

Berlin. Es hätte alles so schön sein können! Fünf Tage lang arbeitete Hertha BSC im Trainingslager in Zell am See konzentriert für den sportlichen Neustart in der Zweiten Liga. Bis der Prügel-Eklat um Marius Gersbeck wieder mal vom Fußball ablenkte.

Was genau dem Torhüter des Hauptstadtklubs vorgeworfen wird? Und wie es für die designierte Identifikationsfigur des Berliner Wegs nun weitergeht? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportreporter Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts live aus Österreich.

Außerdem geht’s um den spielerischen Fortschritt, den die Berliner mittlerweile gemacht haben, um zwei Gewinner der Vorbereitung, um die beiden Testspiele gegen belgische Erstligisten, um neue Transfernews und eine A-Elf, für die es kaum eine Alternative gibt.

Viel Spaß beim Reinhören!