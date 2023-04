Immer Hertha – Hertha duckscht sich weg

Berlin. War’s das? Hertha BSC blamiert sich auch beim Debüt von Trainer Pal Dardai und geht gegen Werder Bremen mit 2:4 unter. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, zu zweitligareif war der Auftritt im ausverkauften Olympiastadion. Selbst Kevin-Prince Boateng war hinterher sprachlos.





Warum der Hauptstadtklub wenig Anlass zum Optimismus gibt? Und wieso Dardai sogar verstehen konnte, dass die ersten Fans in der 64. Minute gegangen sind? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des "Immer Hertha"-Podcasts.





Außerdem geht's um den Rausschmiss von Ivan Sunjic, den Trainer Dardai am Sonntag mit markigen Worten vom Schenckendorffplatz schickte, um die mentale Blockade der Profis, die den spielerischen Fortschritt torpediert und um die Auswärtsaufgabe am kommenden Sonntag in München, die vielleicht gar nicht so unlösbar ist, wie es momentan erscheint.

Viel Spaß beim Reinhören!