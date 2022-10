Immer Hertha – Dosenöffner

Hertha verliert in Leipzig, zeigt dabei aber die beste Leistung seit Monaten. Stößt mit einer Brause an: der Podcast.

Berlin. Das war beeindruckend! Hertha BSC liegt bei RB Leipzig zurück, steckt aber nicht auf und kämpft sich auf 2:3 heran. Für einen Punkt reicht es am Ende nicht, dafür zeigt der Berliner Fußball-Bundesligist aber, dass die Entwicklung unter Trainer Sandro Schwarz Früchte trägt.

Warum diese Niederlage durchaus Mut macht? Und warum die Stimmung in Westend trotz der misslichen Tabellenlage so gut ist? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportreporter Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um kleine Psychotricks, die der Trainer anwendet, um Energiesparmaßnahmen im Olympiastadion und wieder mal um Investor Lars Windhorst, der die Deutsche Bank dazu bewegt haben soll, die Zusammenarbeit mit Hertha zu beenden.

Viel Spaß beim Reinhören!