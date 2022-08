Immer Hertha – Nagende Nervenprobe

Die Warterei geht weiter: Hertha BSC kassiert gegen den BVB die nächste Niederlage und muss sich nach nur einem Punkt aus vier Spielen mit dem vorletzten Platz begnügen. Trainer Sandro Schwarz ist verärgert, verliert aber noch nicht die Geduld.

Warum der Ausgleich gegen den BVB nicht gelingen wollte? Und welche Rolle Neu-Stürmer Wilfried Kanga dabei gespielt hat? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportreporter Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um das Comeback von Marco Richter, der am Sonnabend gut sechs Wochen nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung wieder auf dem Platz stand, um die vorangetriebene Kaderplanung und alles, was bis zum Deadline-Day am Donnerstag in Westend noch passieren kann.

Viel Spaß beim Reinhören!